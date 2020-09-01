ذو الفقاري: لم نتوصل لقرار حاسم حول مشاركة الزائرين الإيرانيين بمراسم الزيارة الأربعينية

2020/09/01 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري، عن عدم التوصل الى قرار نهائي، بشأن مشاركة الزائرين الإيرانيين في مراسم الزيارة الاربعينية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن ذو الفقاري إشارته الى قيام مسؤولي بلاده بمشاورات مع نظرائهم في العراق، بشأن مشاركة الزائرين الإيرانيين بتلك المراسم، مبينا ان لدى وزارة الصحة في كلا البلدين وجهات نظر جادة حول الموضوع.

وأضاف ذو الفقاري ان المسؤولين العراقيين أبدوا رغبتهم بإقامة مراسم الزيارة الأربعينية، من دون مشاركة الزائرين غير العراقيين، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا والتدابير الوقائية المرافقة لها، لافتا الى إرسال وفود من أصحاب المواكب بشكل رمزي الى العراق خلال أيام الأربعين، في حال تعذر توجه الزائرين الإيرانيين الى العراق.

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