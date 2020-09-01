كوشنر يصل السعودية بعد زيارة سريعة للبحرين

2020/09/01 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ"الحرة" أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي وصل إلى السعودية، بعد زيارة سريعة للبحرين.

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