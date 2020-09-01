“التوت” يحمل علاج كورونا.. والنتائج النهائية آخر العام

2020/09/01 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]في مسعى لإيجاد علاج لأعراض فيروس كورونا المستجد الأكثر حدة، يدرس باحثون كنديون منافع توت الأساي، حسبما كشف أحد هؤلاء الخبراء.

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