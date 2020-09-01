نائب: ندعم خطوات الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون

2020/09/01 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات الأمنية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون، مدعومة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان.

وقال الزيادي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتخذ خطوات جيدة نحو حصر السلاح بيد الدولة الغاية منها فرض القانون”، مبيناً ان “تحقيق الاستقرار الأمني سيثمر عنه ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار”.

وأضاف الزيادي، أن “هذه الخطوات موفقة ومدعومة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان، بشرط ألا نفرق بين جهة وأخرى ويجب تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي”.

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