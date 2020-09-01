القبض على متهم يزود شجار عشائري بالعتاد في بغداد

2020/09/01 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ......بناءا على توجيهات معالي وزير الداخلية القاضية بضرورة القيام بممارسات أمنية مع القوى الماسكة للارض وباشراف السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وتواجد ميداني للسيد قائد شرطة بغداد القت مفارز قسم شرطة حسينية المعامل وتحديدا مركز اكد برفقة دوريات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع المسؤولية القبض على متهم وبحوزته كميات من أعتدة الBKC واعتدة القناص والكلاشنكوف موضوع داخل (التكتك) التابع له تم اقتياده والتحقيق معه واعترف صراحتا بانه يزود العشائر التي نشب بينها خلاف بالعتاد من خلال قيامه بنقل هذا العتاد بين المناطق مقابل مبالغ مالية بسيطة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وفق القانون

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