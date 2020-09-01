شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بدعم 'شجار عشائري' بالعتاد

2020/09/01 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم يزود "شجار عشائري" بالعتاد

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