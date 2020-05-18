مدينة عمرها 2600 عام قبل الميلاد ومركز ديني لواحدة من أعظم الامبراطوريات.. مهددة بـ”الابتلاع” في مياه دجلة

2020/09/01 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعاد الحديث عن انجاز سد مكحول شمال شرق مدينة تكريت، مخاوفًا كبيرة على مصير مدينة آشور، العاصمة الروحية للامبراطورية الاشورية الواقعة جنوب غرب الموصل، حيث أن انجاز السد سيؤدي لارتفاع مستوى المياه وغمر المدينة الذي شبه فقدانها تحت الماء بغرق الفاتيكان فيما لو حدث الامر.

وقبل يومين، أكدت وزارة الموارد المائية أن سد مكحول بانتظار اشارة البناء، فعندما يصدر القرار الرسمي من الحكومة بإستئناف العمل في سد مكحول فإن لن يبدأ من الصفر وانما استئناف لاعمال سبقت المباشرة بها ولازالت يمكن الاستفادة منها وهذا سيختصر علينا الكثير من الوقت والجهد”.

يقع المركز الرئيسي للإمبراطورية الآشورية في شمال العراق اليوم، تم تسمية آشور نسبة إلى عاصمتها الأصلية مدينة آشور القديمة، والتي يرجع تاريخها إلى حوالي سنة 2600 قبل الميلاد، وهي بالأصل واحدة من العديد من المدن الأكادية في بلاد ما بين النهرين.



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— HistoryNo1 (@HistoryNo1) May 18, 2020

وأكدت الوزارة أن “ملاكات الوزارة التي تدربت على حفارات الجدار العازل لازال معظمهم في الخدمة وسيباشرون العمل مجددا حال وصول المعدات، ونسبة الأضرار في الجسر الخدمي لا تتجاوز ٢٥% وسيمكن إصلاحه بوقت قصير، وهياكل المجمع السكني قائمة ويمكن اكمالها خلال فترة قصيرة”.

واكدت الوزارة أن “الكثير من الخبرات التي قادت عمليات التنفيذ الاولى لازالوا في الخدمة ويتطلعون الى اكمال مابدأوه، وعندما يرد الوزارة الايعاز بالمباشرة فستواصل ملاكات وزارة الموارد المائية العمل ليلا ونهارا لتقديم هذا المنجز هدية للمواطن العراقي في أقصر فترة ممكنة”.

ويهدد انجاز سد مكحول دون وضع خطط ستراتيجية تحافظ على مدينة آشور التأريخية، بغرق أكثر من 60 موقعًا اثريًا، واحد اقدم المدن الحضارية في العراق.

#العراق @UNESCOIraq مدينة #آشور احدى عواصم #الامبراطورية_الآشورية و العاصمة الدينية لها معرضة للخطر بسبب سد #مكحول مرة اخرىوزارة الثقافة العراقية مطالبة بخطة عمل عاجلهسوف يتعرض 60 موقع أثري للغرق على الاقل بسبب خزان السد اذا انجزhttps://t.co/RGRcYmvRTx pic.twitter.com/BklwsbfXlp

— Mustafa Al-Sahab (@Mustafa_Babylon) August 31, 2020

وفي تقرير سابق كشفت وكالة أسوشيتد برس ان سداً تقوم بإنشائه السلطات العراقية على نهر دجلة يهدد بغمر بقايا العاصمة الروحية للإمبراطورية الآشورية القديمة في عمل يشبهه علماء الآثار بإغراق الفاتيكان.

تمركزت مملكة الحضر في مدينة الحضر إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل على مسافة 110 كيلومتراً.



وتبعد عن مدينة آشور القديمة حوالي 70 كيلومتراً.



ظهرت مملكة الحضر في القرن الثالث الميلادي وحكمها أربعة ملوك استمر حكمهم قرابة المائة عام pic.twitter.com/mSGvk9uQLR

— HistoryNo1 (@HistoryNo1) July 8, 2020

وتشير الوكالة الى ان أغلب أجزاء مدينة آشور التي إزدهرت لأكثر من ألف عام قبل أن يقوم البابليون بتدميرها في عام 614 قبل الميلاد، قد تتوارى تحت بحيرة يكونها سد مكحول حسب علماء آثار أميركيين وأوروبيين، كما ان أكثر من ستين موقعاً تاريخياً بعيداً عن المركز ستكون عرضة للتهديد أيضاً في منطقة آثارية مهمة إستعارت إسمها من الحضارة الآشورية نفسها.

الامبراطورية الاشوريةيقع المركز الرئيسي للإمبراطورية الآشورية في شمال العراق اليوم، تم تسمية آشور نسبة إلى عاصمتها الأصلية مدينة آشور القديمة، والتي يرجع تاريخها إلى حوالي سنة 2600 قبل الميلاد، وهي بالأصل واحدة من العديد من المدن الأكادية في بلاد ما بين النهرين pic.twitter.com/QG68bTdKr5

— HistoryNo1 (@HistoryNo1) June 24, 2020

ويشير التقرير الى ان آشور تجلس على جرف يرتفع تسعة وثلاثين متراً فوق سطح مياه دجلة مابين الموصل وبغداد، وان أغلب أجزاء المدينة بما في ذلك المنخفضة منها والمتعرضة للفيضان، لم يتم إستكشافها منذ ان زارت مواقعها فرق الآثاريين قبل قرن من الزمان، فآشور كانت تمثل مركزاً دينياً وتجارياً لواحدة من أعظم الإمبراطوريات في العالم والتي كانت تمتد من مصر الى إيران.

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