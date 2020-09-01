حالة الطقس ليوم الأربعاء

2020/09/01 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي : قطع مخصصات موظفي الموارد المائية مخالفة صريحة لقرارات الحكومة

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الثلاثاء، وزير الموارد المائية ومدير عام الدائرة المالية والإدارية في الوزارة بتحمل مسؤوليتهما والإسراع في إعادة النظر في قرار قطع المخصصات المالية لموظفي الهيئات والشركات والمراكز والدوائر التابعة للوزارة .





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