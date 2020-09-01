الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابي' اثناء محاولته الهروب الى اربيل

2020/09/01 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابي" اثناء محاولته الهروب من نينوى الى اربيل .

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية نقذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وفوج حماية القيادة وامن نينوى من القاء تلقبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد سبهان في منطقة كوكجلي بقضاء الحمدانية ايسر الموصل اثناء محاولته الهروب الى اربيل للافلات من قبضة العدالة".

وأضاف البيان أن المعتقل "من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".





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