الاعلام السوري: قافلة عسكرية أميركية تصل الى الحسكة قادمة من العراق

2020/09/01 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاعلام الرسمي السوري، عبور قافلة عسكرية أميركية الحدود العراقية متوجهة الى الأراضي السورية.

وأكدت وكالة الانباء السورية، ان القافلة الاميركية المؤلفة من ستين ناقلة للمعدات، وعددا من العجلات العسكرية التي تتولى حمايتها، اجتازت معبر الوليد غربي العراق عصر اليوم الثلاثاء، متوجهة الى محافظة الحسكة السورية، مبينة ان الانباء اللاحقة تحدثت عن وصول تلك الناقلات الى القاعدة العسكرية الأميركية، حاملة مستلزمات لوجستية حسب تعبير الوكالة.

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