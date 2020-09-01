بغداد تستعد لاستقبال الرئيس الفرنسي في أول زيارة له إلى العراق

2020/09/01 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة له إلى العراق، بعد اختتام زيارته الثانية إلى بيروت خلال أقل من شهر.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من السياسيين العراقيين في زيارة قيل إنها لن تستغرق سوى أربع ساعات، ولن تشمل الذهاب إلى أربيل كما كان متوقعا، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد.

هذا وتزين طريق مطار بغداد الدولي برفع العلم الفرنسي إلى جانب العلم العراقي ترحيبا بزيارة إيمانويل ماكرون، التي وصفها متابعون بأنها في غاية الأهمية وليست مجرد زيارة دبلوماسية نظراً لطابعها السياسي.

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