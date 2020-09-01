دزئي: باريس تعتبر إقليم كردستان لاعبا مهما في العراق والمنطقة

2020/09/01 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان، على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق.

وأوضح مسؤول الدائرة سفين دزئي في تصريح، ان الرئيس ماكرون سيبحث خلال زيارته الى بغداد، ولقائه المسؤولين بالحكومة الاتحادية ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، عددا من الملفات التي يقف في مقدمتها الأوضاع في العراق وإقليم كردستان، إضافة الى الملف الأمني والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبينا ان فرنسا تنظر بعين الاهتمام الى الإقليم، كلاعب مهم في التوازنات السياسية بالعراق والمنطقة.

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