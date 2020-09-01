الكرخ تلحق بالرصافة.. حالات الشفاء “تتفوق” على الإصابات الموزعة في 39 منطقة

2020/09/01 | 21:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 328 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 9

ابو دشير ——— 8

الاسكان ———- 5

الاعلام ———— 4

البياع ———— 13

التاجي ———- 11

الحارثية ——— 4

الحرية ———- 18

الخطيب ——- 7

الدورة ———- 18

الدولعي ——— 4

السيدية ——— 10

الشرطة الخامسة ——- 1

الشعلة ——— 17

الطارمية ——— 11

العامرية ———- 5

العطيفية ——- 17

الغزالية ———- 16

القادسية ——— 3

الكاظمية ——— 13

اللطيفية ———- 8

المحمودية ——- 25

المشاهدة ——— 1

المعالف ———— 1

المنصور ———- 23

اليرموك ———- 15

اليوسفية ———- 5

جكوك ————- 3

حي الجامعة —— 6

حي الجهاد ——— 14

حي الخضراء ——- 2

حي العامل ——— 13

حي العدل ——— 6

حي الفرات ——— 2

سبع البور ——— 2

سويب ————- 1

ناحية الرشيد ————- 4

سكنة جانب الرصافة —- 2

محافظة النجف ——— 1

الشفاء:400

الوفيات:5

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