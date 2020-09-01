تسمية قائد جديد لشرطة واسط

2020/09/01 | 21:16 - المصدر: السومرية نيوز

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اللواء احمد الزركاني قائدا لشرطة واسط بدلا من العميد احمد عبد الصاحب

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