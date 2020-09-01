تسجيل نحو 5000 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

2020/09/01 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت تقارير الصحة العامة الفرنسية ، اليوم الثلاثاء، بتسجيل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وتشير التقارير إلى زيادة في عدد حالات العلاج في المستشفيات والحالات الخطيرة في العناية المركزة.

وتم تشخيص 4982 حالة جديدة في غضون 24 ساعة ارتفاعا من 3082 حالة يوم الاثنين.

وبلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى 4604، مقابل 4582 في اليوم السابق، وتم علاج 424 حالة خطيرة في وحدات العناية المركزة، أي بزيادة 15 حالة عن يوم الاثنين.

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