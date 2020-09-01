2020/09/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولياء أمور يشكون درجات الحرارة وقلة المستلزمات أكثر من 480 ألف طالب وطالبة يشاركون بتحدي إمتحان الإعدادية بغداد – ساري تحسين انطلقت امس الثلاثاء الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ، وسط ارتفاع درجات الحرارة وشكوى اولياء الامور من انعدام المستلزمات اللازمة.وقالت وزارة التربية في بيان ان (اليوم الاول […]

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