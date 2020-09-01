2020/09/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين الفحل عضواً في المساءلة والعدالة بغداد – الزمان كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تعيين بدر محمود الفحل، عضوا بالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.واشارت الوثيقة التي حصلت عليها (الزمان) والموقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، الى موافقة الكاظمي على تكليف الفحل بعضوية المساءلة والعدالة.ووجه مكتب […]

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