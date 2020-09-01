2020/09/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء والصحة يبحثان ردع المعتدين على الملاكات الطبية إرتفاع حالات الشفاء وتسجيل 3404 إصابات مؤكدة بكورونا بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة 3871 حالة شفاء و3404 حالة اصابة و81 حالة وفاة بكورونا خلال الموقف الوبائي ليوم امس الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه […]

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