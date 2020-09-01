صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 328 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/01 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 328 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 9ابو دشير ——— 8الاسكان ———- 5الاعلام ———— 4البياع ———— 13التاجي ———- 11الحارثية ——— 4الحرية ———- 18الخطيب ——- 7الدورة ———- 18الدولعي ——— 4السيدية ——— 10الشرطة الخامسة ——- 1الشعلة ——— 17الطارمية ——— 11العامرية ———- 5العطيفية ——- 17الغزالية ———- 16القادسية ——— 3الكاظمية ——— 13اللطيفية ———- 8المحمودية ——- 25المشاهدة ——— 1المعالف ———— 1المنصور ———- 23اليرموك ———- 15اليوسفية ———- 5جكوك ————- 3حي الجامعة —— 6حي الجهاد ——— 14حي الخضراء ——- 2حي العامل ——— 13حي العدل ——— 6حي الفرات ——— 2سبع البور ——— 2سويب ————- 1ناحية الرشيد ————- 4سكنة جانب الرصافة —- 2محافظة النجف ——— 1

الشفاء:400الوفيات:

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