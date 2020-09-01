الدفاع تعلن إعادة تأهيل عدد من طائرات F16 المقاتلة بوقت استثنائي

2020/09/01 | 21:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تمكن الورش الفنية من إعادة تأهيل عدد من طائرات F16 المقاتلة وبوقت استثنائي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “جهوداً جبارة تبذلها الطواقم الفنية العراقية من الضباط والمراتب في قاعدة بلد الجوية، لصيانه طائرات F16 المقاتلة ذات التقنيات الحديثة والمواصفات العالمية”.

واضاف البيان، إن “الورش الفنية تمكنت من إعادة تأهيل عدد من الطائرات وبوقت استثنائي، بعد انسحاب الشركات المصنعة لهذه الطائرة، وبذلك تؤكد قيادة القوة الجوية قدرتها على بناء سلاح فاعل قادر على مواجهات التحديات”.

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