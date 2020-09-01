2020/09/01 | 21:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد تعين اللواء احمد الزركاني قائدا لشرطة واسط خلفاً للعميد أحمد الرديني

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