بالصور .. انفجار سيارة مفخخة في الرمادي

2020/09/01 | 21:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الإمني، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة مواطنين جراء انفجار سيارة مفخخة في الرمادي.

وذكرت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن “عجلة مفخخة نوع أفيوا انفجرت في الحي الصناعي لمدينة الرمادي ما أدى إلى اصابة منتسب واثنين مدنيين”.

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