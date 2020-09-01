القبض على متهم بتزويد العشائر المتنازعة بالعتاد شمالي بغداد

2020/09/01 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على متهم بتزويد العشائر التي نشب بينها خلاف بالعتاد ، شمالي بغداد .وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان" مفارز قسم شرطة حسينية المعامل ، بالاشتراك مع دوريات الشرطة الاتحادية ، القت القبض على متهم بحوزته كمية من أعتدة سلاح BKC واعتدة القناص والكلاشنكوف موضوعة داخل (التكتك) العائد له ".واضاف :" انه اعترف خلال التحقيق معه بانه يزود العشائر التي نشب بينها خلاف بالعتاد ، من خلال قيامه بنقل هذا العتاد بين المناطق مقابل مبالغ مالية بسيطة "./انتهى9

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