ميسي سينضم لناديين في صفقة مزدوجة

2020/09/01 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ذكرت صحيفة اسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريب من الانضمام إلى ناديين ضمن صفقة مزدوجة.وقالت صحيفة سبورت إن "ميسي سينتقل خلال الصيف إلى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ضمن عقد يتضمن بندا يتحول من خلاله إلى نادي نيويورك سيتي إف سي الأميركي عام 2023".ووفقا للصحيفة، فأن "ميسي سيحصل على راتب إجمالي يقدر بنحو 500 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الخمس، بمعدل 100 مليون سنويا"، مشيرة إلى أن "الأوضاع تزداد تعقيدا بين النجم الأرجنتيني ونادي برشلونة، بعد أن أبلغ اللاعب إدارة ناديه قبل أيام رغبته في الرحيل عبر بند يسمح له بالخروج مجانا، فيما يتمسك النادي بالحصول على الشرط الجزائي في العقد الذي يقدر بـ 700 مليون يورو".ولفتت الصحيفة إلى أن "ميسي تغيب أمس الاثنين عن الحصة التدريبية الأولى لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد، بعد تغيبه عن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للاعبين أمس الأول"، مؤكدة في الوقت ذاته ان "رابطة الدوري الإسباني أعربت عن توافقها مع نادي برشلونة واعتبرت ان العقد ساري المفعول وفيه بند جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو"./انتهى10

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