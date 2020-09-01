من بينهم الزفزافي.. معتقلون من

2020/09/01 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض سبعة من معتقلي "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، إضرابا عن الطعام للمطالبة "بالإفراج عنهم"، وبينهم ناصر الزافزافي الذي يوصف بزعيم الحراك، بحسب ما أفاد والده الثلاثاء.

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