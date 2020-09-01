ووهان الصينية مولد

2020/09/01 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عاد طلاب يضعون كمامات الثلاثاء إلى فصولهم الدراسية في ووهان الصينية، التي ظهر فيروس كورونا المستجدّ لأول مرة في 2019، مع فتح المدارس ورياض الأطفال لأول مرة منذ سبعة أشهر.

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