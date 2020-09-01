موقف “مهلع”: شابة عراقية تجوب شوارع فلسطين “حائرة” وعائلة فلسطينية “تأويها” في منزلها.. ما قصتها؟ (فيديو)

2020/09/01 | 21:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تجوب فتاة عراقية تدعى مريم، شوارع فلسطين وهي حائرة، بحثًا عن مخرج ليمكنها من الحصول على ابنها الذي خطفه والده عندما كانوا في المانيا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للعراقية مريم، وهي داخل احد المنازل الفلسطينية التي آوتها بعدما جاءت من المانيا إلى فلسطين بحثًا عن ابنها الذي خطفه والده عقب الانفصال.

وبحسب التغريدات فإن “مريم العراقية متزوجة من شاب فلسطيني من الخليل، وكانت مقيمة معه في المانيا وانجبو ولدًا، لكن بعد ان انفصلوا، قام الاب بخطف الولد وراح للخليل وتحامى بعشيرته وعائلته “.

وجاءت مريم أجت لمدينة الخليل تبحث عن ابنها وتطالب بحضانته ، قبل ان تتعرض للترهيب والتهديد، وتحامت بعائلة فلسطينية واووها في بيتهم”.

انصفو مريم مريم فتاة عراقية تزوجت من شاب فلسطينى من الخليل مقيمة معه في المانيا انجبو ولد ،، انفصلو ، الاب خطف الولد وراح للخليل وتحامى بعشيرته وعائلته مريم أجت للخليل تبحث عن ابنها وتطالب بحضانته تعرضت للترهيب والتهديد ،، تحامت بعائلة فلسطينية واووها في بيتهم مريم pic.twitter.com/6SnW0dsfhW

— Bashar (@hmrrm2) September 1, 2020

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