المحمودية والمنصور في صدارة تفاصيل الموقف الوبائي بالكرخ

2020/09/01 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الثلاثاء، تفاصيل الحالات الجديدة المصابة بالفيروس الوبائي، وحالات الشفاء والوفيات لهذا اليوم.



وذكر بيان للدائرة تلقى "ناس"ن نسخة منه (1 أيلول 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، عدد الاصابات 328 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 9

ابو دشير ——— 8

الاسكان ———- 5

الاعلام ———— 4

البياع ———— 13

التاجي ———- 11

الحارثية ——— 4

الحرية ———- 18

الخطيب ——- 7

الدورة ———- 18

الدولعي ——— 4

السيدية ——— 10

الشرطة الخامسة ——- 1

الشعلة ——— 17

الطارمية ——— 11

العامرية ———- 5

العطيفية ——- 17

الغزالية ———- 16

القادسية ——— 3

الكاظمية ——— 13

اللطيفية ———- 8

المحمودية ——- 25

المشاهدة ——— 1

المعالف ———— 1

المنصور ———- 23

اليرموك ———- 15

اليوسفية ———- 5

جكوك ————- 3

حي الجامعة —— 6

حي الجهاد ——— 14

حي الخضراء ——- 2

حي العامل ——— 13

حي العدل ——— 6

حي الفرات ——— 2

سبع البور ——— 2

سويب ————- 1

ناحية الرشيد ————- 4

سكنة جانب الرصافة —- 2

محافظة النجف ——— 1

الشفاء:

400

الوفيات:

5".

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