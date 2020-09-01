المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن الرسوم المستوفاة لتسجيل المركبات

2020/09/01 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضحت مديرية المرور العامة عن مبلغ الرسوم المستوفاة لتسجيل المركبة لأول مرة”.

واوضحت المديرية في بيان ، ان” مبالغ الرسوم المستوفاة عند مراجعة مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات لمعاملة تسجيل المركبة لأول مرة:المبلغ.



: التفاصيل_____50 ألف : تسجيل لأول مرة50 ألف : نقل ملكية50 ألف : السنوية(مدة النفاذية)30 ألف : لوحات التسجيل25 ألف : تأخيرية15 ألف : بطاقة10 ألف : ملصق5 ألف : فحص المركبة5 ألف : تثبيت اللوحات______240 ألف : المجموع

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