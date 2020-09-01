نقابة الأطباء تشخص 3 مشاكل “تشجع” على انتشار كورونا بالفترة المقبلة وتحذر من تعطل المؤسسة الصحية

2020/09/01 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت نقابة الأطباء العراقيين، الثلاثاء 1 أيلول 2020، عدم انحسار كورونا في البلاد مع استمرار تسجيل الإصابات، فيما نبهت إلى 3 مشاكل "تشجع" على انتشار الفيروس بشكل اوسع.

وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء د.



جاسم العزاوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق مازال في منتصف المعركة مع جائحة كورونا وهناك تزايد أو إنحسار بعدد الإصابات حسب طبيعة الموقف الوبائي".

وأضاف العزاوي: "ما زلنا نسجل عدد إصابات كبير وليس هنالك إنحسار للمرض، وربما تتزايد أكثر في الفترة المقبلة بعد تغير الجو"، مشيرا إلى "3 مشاكل في العراق تتمثل بالواقع المتردي، وقلة الكوادر، وقلة الوعي، إضافة إلى صعوبة الظروف المعيشية وهي أمور تشجع على إنتشار فيروس كورونا في وقت قريب".

وتابع، أن "1400 طبيب اصيبوا بالفيروس و45 توفوا وكثيرون قتلوا بسبب اعتداءات أو اغتيالات"، لافتا الى "وجود اسباب أخرى بدأت تتعاظم وتهدد بتعطيل المؤسسة الصحية بينها قلة الكوادر الصحية بسبب تعرض كثيرين لعدوى كورونا والاعتداءات المتكررة وايضا التدرج الوظيفي الذي يفرض انتقال الأطباء دون أن يتوفر من يعوضهم وايضا عدم تطور الواقع الصحي لمرحلة مطمئنة".

وأكد المتحدث باسم نقابة الأطباء، أن "عدد ما يظهر من إصابات بكورونا لا يعكس الواقع لأنه مرتبط بعدد الفحوصات اليومية، ولو كان لدى الوزارة قدرة على إجراء فحوصات أكثر لظهر عدد أكبر من الإصابات، ونعتقد إن العدد الحقيقي هو عشرة أضعاف الحالي لإن هناك مصابون كثر دون أعراض".

ولفت العزاوي إلى ضرورة "مراجعة الإجراءات المنفذة من قبل الدولة، وأن تأخذ الشرطة المجتمعية دورها وتمنع التجمعات مع التثقيف المستمر".

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الصحة والبيئة، حازم الجميلي، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، قرب صدور قرارات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقال الجميلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق يمر بظروف مالية صعبة، فضلاً عن الوضع الصعب جداً الذي تعيشه الكثير من الجهات مثل المطاعم والمحال الكبيرة، لهذا نحن ندرس هذه المقترحات، لغرض اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة".

وأوضح أن "هنالك ارتفاعاً واضحاً في حالات الشفاء، بسبب الإجراءات العلاجية الجيدة، ونسعى إلى تقليل عدد الإصابات".

وأكد الجميلي أن"عدد الإصابات عندما يبدأ بالانخفاض، سنكون في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن"الجانب الصحي الوقائي، لا يجوز لنا فيه التخفيف من الإجراءات".

وأمس الاثنين، سجلت وزارة الصحة والبيئة، 83 حالة وفاة و3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات العراق، بينها 211 إصابة في محافظة ذي قار.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق، 234934، بينما بلغ إجمالي الوفيات 7042 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 176602، بحسب بيان الوزارة ليوم أمس.

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