بالفيديو: العميد قاآني يزور عائلة الشهيد حسين بورجعفري

2020/09/01 | 21:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قائد فيلق القدس فجأة منزل الشهيد حسين بورجعفري ، الصديق والمساعد الدائم للفريق الحاج قاسم سليماني ، والتقى بأسرة هذا الشهيد العظيم وتحدث معها....

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