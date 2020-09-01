طبيب ترامب يكشف عن صحة قلب الرئيس

2020/09/01 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد الدكتور شون كونلاي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :" ان الرئيس بحالة صحية جيدة".وقال في تصريح صحفي ان "ترامب لم يصب ولم يخضع لتحاليل طبية مرتبطة بتعرضه لجلطات او تخثرات".وشدد على أن "ترامب يتمتع بصحة جيدة وليس هناك مخاوف حول قدرته على القيام بعمله"، متوقعا انه "يحافظ على لياقته من أجل إتمام مهامه الرئاسية".وكان ترامب نفى في تغريدة عبر "تويتر"، الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية، بشأن إصابته بسلسلة جلطات صغيرة استدعت نقله إلى مستشفى والتر ريد في تشرين الثاني الماضي./انتهى10

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