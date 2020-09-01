تعيين اللواء احمد الزركاني قائدا جديدا لشرطة واسط

2020/09/01 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اصدرت وزارة الداخلية امرا بتعيين اللواء الحقوقي أحمد الزركاني بمنصب قائد شرطة محافظة واسط بدلا من العميد احمد عبد الصاحب الذي نقل الى مقر الوزارة./انتهى9

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