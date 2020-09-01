2020/09/01 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن أملها بان ن تكون زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بغداد فرصة للتعمق في فهم الوقائع السياسية.وقال عضو اللجنة محمد الغبان في تصريح صحفي إن "العراق بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من أجل سيادته ووحدته وديمقراطيته الناشئة".وأضاف أن "الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب حوارا جديا لتجنب الأزمات التي باتت تزداد في دول شرق المتوسط ودول الخليج العربي"، مشيرا إلى أن "مصالح الشعوب تتطلب احترام خياراتها السياسية وتلبية احتياجاتها وطموحاتها في ظل أنظمة سياسية تتبنى الحكم الرشيد منهجا والإنسان غاية".وشدد الغبان على أهمية حضور فرنسا، لأن العراق يمر بمخاض تجربة بناء الدولة وانه لا يستغني عن تجارب الآخرين"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقات الخارجية: نأمل ان تكون زيارة ماكرون فرصة للتعمق في فهم الوقائع السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقات الخارجية: نأمل ان تكون زيارة ماكرون فرصة للتعمق في فهم الوقائع السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).