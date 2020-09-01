الصدر : الحقوق لن تسترد بالسلاح انما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح

2020/09/01 | 21:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء ، ” ان الحقوق لن تسترد بالسلاح انما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “قد قيل ما ضاع حق وراءه (مطالب) وليس ما ضاع حق وراءه مقاتل بغير حق، فسلاحنا يجب أن يكون نحو العدو الحقيقي، وحقوقنا لن تسترد بالسلاح انما بالسلام والتضحية والاصرار والاستمرار على القناعة بالاصلاح”.

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