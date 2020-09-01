بيان من البيت الأبيض بشأن صحة الرئيس ترامب

2020/09/01 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ذكر طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الرئيس لم يصب بجلطة ولا يعاني من مشاكل صحية خطيرة أخرى، وأنه لا يزال بصحة جيدة.



وقال الطبيب شون كونلي في بيان، اطلع عليه "ناس" (1 ايلول 2020)، انه ”يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام“.

وأضاف كونلي ”الرئيس لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره.



ومثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقا لأداء مهام الرئاسة“.

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