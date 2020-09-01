حقوق الانسان تحذر تربية البصرة من امر خطير

2020/09/01 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدادالفرات نيوز} حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الثلاثاء، مديرية تربية محافظة البصرة من اهمال مبدأ التباعد بين الطلبة خلال اداء الامتحانات الوزارية.وذكر مكتب مفوضية البصرة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" يتابع انطلاق امتحان الدراسات الاعدادية لعشرات الالوف من أبناء المحافظة"، مطالباً مديرية تربية البصرة" بالجدية العالية والرقابة على فرض الاجراءات الوقائية المشددة للايام الامتحانية المتبقية".فيما حذر من" اهمال مديرية تربية البصرة او عدم الرقابة وأهمها مبدأ التباعد". وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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