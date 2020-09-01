وفاة الشاعر جبار رشيد

2020/09/01 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توفي الشاعر الشاب جبار رشيد مساء اليوم الثلاثاء.





وذكر مصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الشاعر رشيد توفي أثر تعرضه لجلطة دماغية تسببت بوفاته".

والشاعر جبار رشيد من الشعراء الشعبين وله العديد من القصائد.

عمار المسعودي

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