الشعر الشعبي في العراق يودع أحد أبرز نجومه.. وفاة الشاعر جبار رشيد بعد أيام من سوء حالته الصحية

2020/09/01 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توفي الشاعر العراقي الشهير، جبار رشيد، بعد ايام من صراع مع المرض وسوء حالته الصحية.

ونعى عدد من الشعراء، الشاعر رشيد مؤكدين وفاته في احدى مستشفيات بغداد.

واعيد رشيد إلى المستشفى اليوم، بعد خروجه منها بساعات، اثر عودة تدهور حالته الصحية.

وتأتي وفاة رشيد بعد فترة قليل من وفاة الشاعر صباح الهلالي.

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