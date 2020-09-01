الشهوة الملعون.قراءة في كتاب بالفرنسية - حميد المصباحي

2020/09/01 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي الحنسي العربي والشهوة الملعونةيشتغل الكتاب، كمحاولة لمقاربة الذهنية العربية والإسلامية،من منطلق معيقاتها النفسية، تلك التي يترسخ فيها المحرم، كفعالية مانعة ومحرمة للذة الجنس، وفي الوقت نفسه ساعية إليها،هنا تنشط المفارقات والتعارضات بين القيم، بحيث لا تعرف إلام تنتصر وعلى ماذا تتأسس، لكن النتيجة حتما كانت هي التيه، المولد للتمردات والرفض، الذي ينتهي بالجهل والعنف، مما يساهم في تغطية الأسئلة وحج ......





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