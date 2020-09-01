يوفنتوس يعرض راتبا مغريا على سواريز

2020/09/01 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء، أن إدارة يوفنتوس تفكر في التعاقد مع المهاجم الأوروغوائي لويس سواريز، مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو صافيا من الضرائب.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إن إدارة “البيانكونيري” تواصلت مع المقربين من سواريز، بل والتقت بهم مرتين، واستعرضوا خلالهما إمكانية الحصول على خدمات المهاجم الأوروغوياني، مع منحه نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في برشلونة، ما يعني تحمل خزينة النادي نحو 15 مليون يورو مع إضافة الضرائب.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يثق في قدرته على إنهاء الصفقة قريبا في حال توصل سواريز لاتفاق مرض مع إدارة الفريق الإسباني من أجل الرحيل، لاسيما وأن عقده يمتد مع “البلوغرانا” حتى صيف 2021.

وذكرت تقارير صحفية أن سواريز عرض نفسه على يوفنتوس، واتصل بالفعل بالتشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس النادي، لمعرفة نوايا “البيانكونيري” بشكل مباشر.

ويبحث “اليوفي” بطل إيطاليا عن مهاجم جديد لاسيما وأن المدرب الجديد ونجم الفريق سابقا، أندريا بيرلو، لن يعول على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وقد يجد ضالته في “العضاض” سواريز.

وكان الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قد أبلغ سواريز بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل.

وانضم لويس سواريز (33 عاما) إلى صفوف برشلونة عام 2014، ودافع عن ألوانه في 283 مباراة، وأحرز خلالها 198 هدفا.



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