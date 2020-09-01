2020/09/01 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

357 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

يستعد العراق لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم غد الأربعاء، وهي أول زيارة رسمية لرئيس دولة رفيع، منذ تولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في أيار الماضي.

وسيجري استقبال رسمي في القصر الرئاسي بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، حيث يستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

و أعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، الثلاثاء، عن لقاء بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال دزيي لوسائل اعلام كوردية، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (1 أيلول 2020)، إن لقاء سيجمع بارزاني مع ماكرون، لبحث العلاقات المتبادلة بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وأضاف دزيي، أن هناك عدة مواضيع مشتركة تهم الجانبين الكوردي والفرنسي، تنظر إليها باريس بعين الاهتمام، في مقدمتها الأوضاع السياسية القائمة والمستقبلية في العراق وإقليم كوردستان، ومحاربة تنظيم داعش لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​بغداد تجمع بين ماكرون وبارزاني لمناقشة ملفين مهمين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​بغداد تجمع بين ماكرون وبارزاني لمناقشة ملفين مهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).