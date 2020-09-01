حقوق الانسان تصدر بيانا بشأن امتحانات السادس الاعدادي

2020/09/01 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء، على أهمية توفير المستلزمات اللوجستية والوقائية لطلبة السادس الاعدادي خلال ادائهم الامتحان الوزاري (البكالوريا) من تعفير للقاعات وتجهيزها بالمياه المعدنية والتيار الكهربائي وبما يضمن انسيابية العملية الامتحانية على أكمل وجه.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 أيلول 2020)، انه "بمناسبة انطلاق الامتحان الوزاري (البكالوريا) لطلبة السادس الاعدادي في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان، المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تتمنى لطلبتنا الاعزاء دوام المثابرة والنجاح وتدعوهم الى الالتزام بالتعليمات الصحية وضرورة ارتداء الكفوف والكمامات الطبية طيلة تواجدهم داخل المراكز الامتحانية والحفاظ على التباعد البدني".

وأضاف البيان، انه "وفي الوقت نفسه تثمن المفوضية جهود وزارة التربية والاسرة التعليمية والجهات الساندة لها لانجاح هذة التجربة، وتشدد على اهمية توفير الاجواء الملائمة للطلبة وتوفير المستلزمات اللوجستية والوقائية من تعفير للقاعات الامتحانية وتجهيزها بالمياه المعدنية والتيار الكهربائي وبما يضمن انسيابية العملية الامتحانية على اكمل وجه".

يشار الى ان وزارة التربية، أعلنت في وقت سابق هذا اليوم، انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بمشاركة (482364) طالب وطالبة، بواقع (137130) منهم للفرع الأدبي، و(235100) طالب للفرع العلمي/الأحيائي، و(110134) طالب للفرع العلمي/ التطبيقي بالامتحانات الوزارية.

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