العلاقات الخارجية: العراق بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء

2020/09/01 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن أملها بأن تكون زيارة الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون إلى بغداد فرصة للتعمق في فهم الوقائع السياسية.

وقال عضو اللجنة، محمد الغبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من أجل سيادته ووحدته وديمقراطيته الناشئة".

وأضاف، أن "الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب حوارا جديا لتجنب الأزمات التي باتت تزداد في دول شرق المتوسط ودول الخليج العربي"، مشيرا إلى أن "مصالح الشعوب تتطلب احترام خياراتها السياسية وتلبية احتياجاتها وطموحاتها في ظل أنظمة سياسية تتبنى الحكم الرشيد منهجا والإنسان غاية".

وشدد الغبان على أهمية "حضور فرنسا، لأن العراق يمر بمخاض تجربة بناء الدولة وأنه لا يستغني عن تجارب الآخرين".

وكشفت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق.

وقال رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الرئيس ماكرون إلى بغداد يوم غد الأربعاء، ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، لافتاًَ إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".

وأضاف، أن "فرنسا ستعمل على دعم جميع الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

ولفت الشكري إلى أن "لفرنسا أنشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش ،لاسيما وأن قبل أيام كانت زيارة لوزيرة الجيوش الفرنسية، التي أكدت فيها على أنها ستعمل بجيع الجهود لدعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية، وتحديداً في مجال التدريب"، مبيناً أن "فرنسا لها دور في مقاتلة داعش".

وبين أن "العراق يتطلع إلى تعزيز وإدامة التعاون مع فرنسا وتطويره إلى مجالات أخرى".

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