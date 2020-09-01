عضو بخلية الأزمة يحدد كيفية الوصول للمناعة المجتمعية بالعراق وانتهاء كورونا دون المرور بمناعة القطيع

2020/09/01 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد عضو خلية الازمة في بغداد/ الرصافة د.



عباس الحسيني، الثلاثاء (1 ايلول 2020)، كيفية الوصول للمناعة المجتمعية بالعراق وانتهاء كورونا دون المرور بمناعة القطيع.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لقاح فيروس كورونا الفعال لم يظهر الى الآن أما لو افترضنا ظهوره فأنه سيتم اعطاؤه لـ 20% من الشعب وهم الحالات الخطرة لكبار العمر واصحاب الامراض المزمنة والاطفال كوجبة أولى".

واشار الى انه "بظهور اللقاح تبدأ المناعة المجتمعية بالظهور وتنتقل من شخص لأخر ومع توفير حماية للفئة المخطورة تصبح الامور طبيعية ويصبح تعايش مع الفيروس ويبدأ الفيروس بالضمور ثم الإنتهاء"، مبينا أن "العراق يمر في مرحلة التفشي العالي للفيروس وارتفاع الاعداد ولازالت الوفيات تشكل تحديا كبيرا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة اصدرت، امس الاثنين، توضيحا بشأن لقاح فيروس كورونا، فيما كشفت عن الفئة التي ستمنح الاولوية بأخذه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن إعتماد لقاح بفترة قصيرة أو حتى بضعة أشهر، حيث لم يعتمد أي لقاح لفيروس كورونا في أي مكان بالعالم من قبل منظمة الصحة العالمية او الاتحاد العالمي للقاحات".واضاف أن "العراق يتواصل مع الجهات المصنعة للقاحات في روسيا وبريطانيا واميركا بشكل جدي"، لافتا الى أنه "ربما خلال أيام أو أسابيع قليلة وربما أشهر يعلن اعتماد لقاح معين عالمياً".وتابع: أن "وزارة الصحة عازمة على استيراد أي لقاح يتم اعتماده رسمياً والأمر يتوقف على النتائج النهائية للتجارب الحالية".واشار الى أنه "بالنسبة للفئات ذات الاولوية التي ستمنح لقاح كورونا أولاً، فهم الكوادر الطبية والقوات الامنية وكبار السن ومن لديهم مشاكل صحية ونطلق على الجميع فئات الإختطار العالي".وأكد أن "جميع العلاجات المقرة في البروتوكول العراقي متوفرة وبشكل مجاني"، منوها الى ان "من يوجه بصرف العلاج هو الطبيب المتخصص في المؤسسة الصحية حصراً وهناك من أطباء خارجها يوجهون بتناول علاجات معينة تهدد حياة المواطنين وتكلفهم الكثير من الأموال".وبين أن "فحص PCR هو الوحيد المعتمد والفحص السريع غير معتمد كدرجة أولى والمفراس بعده".

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