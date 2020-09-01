ديالى تعلن الشروع بـ”الاخلاء الشامل” لمدينة بعقوبة.. سيشمل الف محل وورشة

2020/09/01 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، الشروع ببرنامج الاخلاء الشامل لاحياء وازقة بعقوبة من محال للمهن الصناعية.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” برنامج اخلاء احياء وازقة بعقوبة من المحال والورشة الصناعية بدء الشروع به من اليوم لافتا الى ان اي محل يفتح ابوابه سيتم اغلاقه ويتخذ بحقه الاجراءات القانونية وجرى تعميم الامر على كل المفارز الامنية “.

واضاف، ان “البرنامج تم الاتفاق على تطبيقه منذ اسبوعين بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى من اجل اعادة الوضع الطبيعي للحي الصناعي بعد انتقال اغلب محاله الى ازقة واحياء بعقوبة بعد 2006 ما خلق ضرر بيئي مؤكدا بان هناك مرونة في التطبيق من اجل تفادي اي اشكالات لكن في المحصلة النهائية سيتم انجازه بشكل نهائي واخلاء كل احياء بعقوبة ازقتها من المحال والورش الصناعية”.

وكانت الورش والمحال الصناعية والتي يزيد عددها عن الف انتقلت بعد 2006 من الحي الصناعي في اطراف بعقوبة الى داخل الاحياء والازقة طلبا للاستقرار والامان.



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