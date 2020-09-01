2020/09/01 | 22:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد التجارة..اطلاق الوجبة السابعة من مادة الطحين للمشمولين بنظام البطاقة التموينية”.

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