كيف نحمي أعيننا من خطر أشعة شاشات الهواتف؟

2020/09/01 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]باتت الهواتف الذكية وسيلة أساسية عند الكثيرين اليوم للاتصال بالآخرين وتصفح الإنترنت والقيام بالعديد من المهام المرتبطة بالعمل، لكن لهذه الأجهزة تأثيراتها الضارة على الصحة أحيانا.

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