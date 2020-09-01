2020/09/01 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، عن تجهيز الوكلاء بالحصة السابعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية.



وقال بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 ايلول 2020)، إن "الشركة العامة لتجارة الحبوب اطلقت تجهيز الحصة السابعة من مادة الطحين، ودعت الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات، مع مراعاة الشروط الصحية وتوجيهات خلية ألأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان عدم التجمع باعداد كبيرة وإبداء التسهيلات المناسبة في مراكز القطع".

وأضاف، أن "عمل المطاحن متواصل بالتنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتجهيز المطاحن بالحبوب اللازمة حسب الخطة التسويقية لتحقيق الانسيابية في تجهيز الوكلاء والعوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية".

وتابع، أن "توجيه الفرق الرقابية والتفتيشية للمتابعة والاشراف على عملية التوزيع وايصال الطحين الى محال الوكلاء بالكميات المحددة".

ودعا المواطنين إلى "التعاون من خلال الابلاغ عن الحالات السلبية او في حال تسلم مادة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في انتاج الطحين ليتسنى للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تطلق الحصة السابعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تطلق الحصة السابعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).