“ضحكة لبنان”.. هكذا تفاعل نجوم الفن مع زيارة ماكرون لفيروز

2020/09/01 | 22:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / تصدرت جارة القمر ” فيروز” ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فى معظم الدول العربية ، بعد زياردة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس ، وخص أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، بلقاء يحمل عنوان “فنجان قهوة مع فيروز”.والتقى ماكرون “جارة القمر” ، في منزلها عقب […]

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